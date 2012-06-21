Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У 2019-му році спостерігається позитивна динаміка обсягів фінансування на ремонт та утримання доріг місцевого значення в Херсонській області. Про це заявив начальник управління автомобільних доріг загального користування місцевого значення Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури облдержадміністрації Анатолій Галамага. В нинішньому році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах виділено 319 мільйонів гривень і окремо 79 мільйонів – на дороги комунальної власності. Динаміка фінансування позитивна, так у 2018 році обсяг виділених коштів збільшився у 3,7 раза, а у 2019 році – в 1,25 порівняно з 2018-им. Як пояснив чиновник, на балансі Херсонської облдержадміністрації знаходяться 3571 кілометрів доріг загального користування місцевого значення. Розподіл коштів проводиться на підставі загальної отриманої суми із субвенції, далі виводиться коефіцієнт для фінансування одного умовного кілометру. План робіт формується на підставі попередніх звернень органів місцевого самоврядування, які надають свої заявки до Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації. Все це систематизується та надається на розгляд комісії, яка визначає перелік автодоріг, що потребують першочергового ремонту. До цього переліку у 2019-му році входить 250 дорожніх об’єктів.