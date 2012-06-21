Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області в останню путь провели Героя України, двічі Героя Соціалістичної Праці, кавалера ордена Ярослава Мудрого, Дмитра Костянтиновича Моторного.
Дмитру Моторному було 90 років. Він народився у с. Рязанчини Бобринецького району Кіровоградської області, та ще в дитинстві разом з батьками переїхав до села Преображенка Чаплинського району, що на Херсонщині. Закінчив Херсонський суднобудівний технікум, а пізніше – факультет Мелітопольського інституту механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю інженер-механік.
Трудовий шлях починав трактористом та шофером у селі Балтазарівка Чаплинського району. Згодом влаштувався на Херсонський суднобудівний завод. З лютого 1963-го року був головою колгоспу імені Кірова (зараз – приватний орендний кооператив «Зоря») у селі Чорнобаївка Білозерського району. Усе життя Дмитра Костянтиновича нерозривно пов’язане з селом Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Саме тут три місцевих колгоспи об’єдналися в один. І це стало початком корінних змін в житті селян. Колгосп став свого роду еталоном зразкового ведення господарства і опорно-показовим об’єктом не тільки на Херсонщині, а й за її межами. Зміцнилася матеріально-технічна база колгоспу, підвищилася врожайність сільгоспкультур, збільшилося поголів’я худоби. Були побудовані школи, дитячі садочки, будинок культури, пансіонат, спортивний комплекс із стадіоном, музична школа, село було повністю газифіковане та забезпечене водопостачанням.
На церемонії прощання голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв висловив співчуття рідним і близьким Дмитра Моторного від імені Президента України Петра Порошенка. Андрій Гордєєв наголосив: «В області немає людини, яка б не знала Дмитра Костянтиновича. Він дуже багато зробив для Херсонщини, консультував нас щодо відновлення зрощення і всім серцем переживав за цю справу. Ця велика людина завжди наголошувала, що ставлення до землі має бути сакральним. Не брехати, не красти, не заздрити, не лінуватися – саме цих правил дотримувався він сам і радив іншим. Ми, молодь, повинні орієнтуватися на таких людей, як він, та слідувати його настановам».