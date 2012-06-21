Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром у Херсонській області розпочнеться реалізація проекту в галузі відновлювальної енергетики. Зокрема, будівництво Дніпро-Бузької ВЕС у Білозерському районі. Дніпро-Бузька вітрова електростанція матиме загальну потужність 110 МВт і складатиметься з 25 турбін. Вона розташовуватиметься на відкритій місцевості з перепадами висот від 25 до 42 метрів. Майданчик було обрано через його потужний вітровий ресурс, близькість до морських портів, що полегшує вирішення логістичних проблем проекту. Практичні питання реалізації проекту голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв обговорив з інвесторами проекту будівництва Дніпро-Бузької ВЕС Томом Хенсоном, співзасновником компанії «Greenworx Holding», та Емілем Бакічем, регіональним менеджером французької компанії «АKUO Energy». На зустрічі йшлося про те, що обласна та місцева влада забезпечать сприятливі умови для реалізації інвестиційного проекту. Це зумовлено тим, що будівництво вітрової електростанції призведе до створення нових робочих місць для громади та збільшить надходження до місцевого бюджету.