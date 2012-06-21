У межах агропромислового форуму AGROPORT SOUTH KHERSON 2018, що проходить на Херсонщині, встановлено й зафіксовано рекорд України з виготовлення найбільшої кількості салату «херсонський овочевий феєрверк». Вага салату-рекордсмена — 407,5 кілограма. Це перший рекорд в Україні з приготування овочевого салату. Для страви використали 500 кілограмів свіжих херсонських овочів: капусту, огірки, цибулю, солодкий перець, моркву, зелень та спеції. Готували салат найкращі кухарі під керівництвом голови асоціації шеф-кухарів півдня Украйни Олександра Шостака.
За приготуванням спостерігав експерт — представник національного проекту «Книга рекордів України», який і зафіксував рекорд. Крім салату, херсонські ресторатори приготували плов, яким разом із салатом-рекордсменом безкоштовно пригощали всіх охочих.
Під час дегустації зазначено, що частину салату передають до військової частини з Чорнобаївки. Інгредієнти для приготування надали фермерські, приватні господарства Херсонщини та облспоживспілка.
У Херсонській облдержадміністрації наголошують, що встановлення рекорду знакове для області, яка понад десять років поспіль посідає перше місце в Україні з виробництва плодоовочевої продукції. Херсонські овочі добре знають не лише в Україні, а й за її межами, адже вони йдуть на експорт до багатьох країн. Організатори заходу впевнені, що це перший крок, щоб посідати перші місця не тільки у виробництві плодоовочевої продукції, а й у переробці й реалізації.