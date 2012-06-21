Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У зв’язку із введенням воєнного стану посилено охорону та оборону важливих стратегічних об’єктів на території Херсонської області, зокрема, об’єктів державного значення, гідротехнічних споруд, мостів, транспортних вузлів, адміністративних будівель тощо. Виконання таких завдань покладається на підрозділи територіальної оборони.
Згідно Стратегічного плану застосування Збройних сил України з метою відпрацювання тактичних навчань сил територіальної оборони, підготовки особового складу підрозділів до виконання своїх завдань триває цикл полігонних тактичних навчань з військовозобов’язаними.
У Херсонській облдержадміністрації зауважують, що це не мобілізація, а планові тактичні навчання, під час яких ті, хто вже має досвід, закріплять свої навички у виконанні функціональних обов’язків, нададуть допомогу новачкам та пройдуть елементи бойового злагодження підрозділів. Термін проведення тактичних навчань – 10 діб, після яких учасники повернуться до своїх домівок та родин.
Для підвищення мотивації до участі в тактичних навчаннях військовозобов’язані забезпечуються безкоштовно за рахунок держави військовою формою одягу, харчуванням та розміщенням, а також медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України.