У Херсоні відбувся другий фестиваль театрально-вертепного дійства та колядницьких груп «Різдвяний дзвін». Мистецький захід, який організував Херсонський обласний палац культури за підтримки обласної державної адміністрації, пройшов у кіноконцертному залі «Ювілейний». Цьогоріч продемонструвати співочу, акторську майстерність та прославити народження Ісуса Христа щирою колядкою виявили бажання майже 20 колективів із різних населених пунктів Херсонщини. До присутніх з вітальним словом звернулася директор обласного Палацу культури Світлана Іванова й побажала всім добра, злагоди, миру в оселях, доброго здоров’я та щедрих Божих благословень. Колективи виступили з колядками, вертепом, народними піснями, стилізованими до різдвяної обрядовості, щедрівками та віншуваннями, а ще — з гарним настроєм та щирою гостинністю. Тож «Різдвяний дзвін» відбувся яскраво й незабутньо, усі колядницькі гурти отримали дипломи.
ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦІЙ