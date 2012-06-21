Черговий заповідний об’єкт загальною площею
На цій території збереглися типові та рідкісні рослинні ценози з раритетними й реліктовими видами рослин, грибів, лишайників і тварин, що входять в охоронні списки України й світу.
Створення на Нижньодніпровських пісках «Гілеї» дасть змогу взяти під охорону штучні та природні ліси на території Нижньодніпровських арен. Планують залучати додаткові кошти з обласного бюджету для проведення сумісних з лісомисливськими господарствами пожежозахисних та природоохоронних заходів на цій території. Буде створено понад 100 робочих місць. Створення парку дасть змогу сприяти відновленню природного стану дюнних екосистем, стабілізувати чисельність популяції тваринного світу, особливо мисливських тварин.
Як розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації Юрій Попутько, унікальність херсонських лісів, висаджених у 1960-ті, полягає в тому, що в таких масштабах вони єдині рукотворні на території Україні. Сподіваємося, що заповідність дасть змогу контролювати вирубування лісів».
У цього проекту буде подвійне підпорядкування: Херсонська обласна рада, яка призначатиме керівника, і Херсонська облдержадміністрація та профільний департамент, який займатиметься збереженням і залісненням парку.
Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв зазначив: «Спільно з Херсонською обласною радою ми працюємо над тим, щоб зберегти наші ліси. Адже на Херсонщині вони не ресурсні, а виконують захисну функцію: створюють бар’єр і затримують рух пісків. Тому їх охорона в нас на першому місці».