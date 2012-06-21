В області розглянули перспективи для створення нового курортного селища. Про це йшлося на виїзній нараді та зустрічі керівництва Херсонської обласної державної адміністрації з землевласниками села Круглоозерка Голопристанського району. Круглоозерка межує з селом Залізний Порт, тому має перспективу розвитку як туристичного місця на узбережжі Чорного моря. Втім існують перепони для розбудови, серед яких головна — відсутність розвиненої інфраструктури.
Як зазначив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук, перший крок у створені інфраструктури вже зроблено: цьогоріч буде відремонтовано відрізок ділянки дороги до Круглоозерки протяжністю 8,5 кілометра. Та наразі існує глобальніша проблема, зокрема розмивання берегів та відсутність лінії укріплення, про що повідомив головний архітектор області Григорій Ходін. Кошти, які потрібні для проведення робіт з укріплення берегової зони, обраховуються в десятках мільйонів, що унеможливлює фінансування з обласного бюджету. Тож чиновники звернулися до землевласників із пропозицією утворити громадську організацію, до якої ввійдуть усі охочі розвивати свою територію.
В такому випадку можливе підписання меморандуму між облдержадміністрацією, обласною радою та землевласниками Круглоозерки, що покладе початок розвитку усієї інфраструктури села. «Об’єднавшись у громадську організацію ви зможете ефективніше взаємодіяти між собою та сформується єдине бачення розвитку вашого села, — зазначив Євген Рищук. — Територія стане спроможною конкурувати з тими курортами, які розміщені поряд. Адміністрація зі свого боку має на меті розробити програму розвитку місцевості, що дасть змогу залучати грантові кошти ДФРР та займатися поліпшенням інфраструктури». Одразу після зустрічі 26 землевласників, які мають земельні ділянки в зоні узбережжя села, провели власні збори, на яких ухвалили рішення створити громадську організацію для подальшої взаємодії з обласною владою.