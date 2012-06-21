Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До 1030-ої річниці Хрещення Київської Русі-України на Херсонщині відбувся масштабний урочистий автопробіг, у якому мали змогу взяти участь усі бажаючі автомобілісти. Стартував він від площі Свободи у Херсоні й вирушив у Олешки, Голу Пристань, Нову Каховку й Каховку, Новотроїцьке та завершився у Генічеському районі.
Організатором заходу виступили представники духовенства української православної церкви Херсонщини за підтримки Херсонської обласної державної адміністрації.
Під час маршруту загальною протяжністю у 488 кілометра, з українськими прапорами й транспарантами, учасники автопробігу робили зупинки у кожному зазначеному населеному пункті, де проводили урочисті молебні. Як зауважили самі організатори, до участі в автопробігу були запрошені представники всіх релігійних конфесій і деномінацій Херсонської області. Таким автопробігом, за словами учасників, вони не тільки відзначили річницю Хрещення Київської Русі-України, а ще й виказали власну позицію щодо важливості створення єдиної помісної церкви, – незалежна держава повинна мати незалежну церкву.