Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На базі Новотроїцького НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія» відкрито Інклюзивно-ресурсний центр Новотроїцької районної ради. Центр є освітнім закладом для дітей з особливими освітніми потребами, який забезпечує надання психолого-педагогічної допомоги, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання консультацій батькам.
За рахунок коштів районного бюджету у сумі майже 400 тисяч гривень зроблено ремонт закладу. За сприяння засновників ІРЦ було виділенно кошти з місцевого бюджету у сумі 20,75 тисяч гривень на придбання комп’ютерної техніки для роботи бухгалтера та підключення інтернету. Для оснащення кабінетів ІРЦ за рахунок субвенції в сумі 395,83 тисяч гривень придбали меблі, комп’ютерну та оргтехніку, мультимедійне обладнання, встановлено систему відеоспостереження, а також закуплено все необхідне для занять з дітьми з особливими освітніми потребами (дидактичні матеріали, розвиваючі іграшки). У центрі працює вісім спеціалістів, а також залучаються вчитель-логопед та вчитель-дефектолог.