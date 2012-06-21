У Херсонській області почали реалізувати проект «Відновлення озер Олешківських пісків». Заходи, передбачені ним, необхідні для поновлення та збереження механізмів саморегуляції унікальних угідь Олешківських пісків. Проект покликаний поліпшити гідрологічний режим озер і запобігти їхньому пересиханню та заростанню очеретом і рогозою. Очікують, що після очищення водойм від поверхневого замуленого шару ґрунту до них повернеться чиста вода, відродиться ендемічна флора і фауна. Розробники переконані, що після відновлення почнеться розвиток одного з видів екотуризму — бердвочинг, тобто спостерігання за птахами. Проект втілюють у життя завдяки Українському товариству охорони птахів, партнеру BirdLife Internаtiоnаl в Україні, у співпраці з Національним природним парком «Олешківські піски».
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