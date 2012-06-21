Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Рік, що минає для Служби автомобільних доріг у Херсонській області був результативним, – усі заплановані роботи виконано, відремонтовано п’ять ділянок, загальною протяжністю 22,2 кілометри. На трасах Олешки-Гола Пристань-Скадовськ, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та Берислав-Мар’янське.
Щодо планів на 2019 рік, то запроектовано відремонтувати більше 100 кілометрів доріг. Пріоритет надаватиметься автошляхам, які ведуть до морських курортів – це Р-57, М-14, а також враховано і проблемну ділянку Берислав-Мар’янське. На всі роботи необхідно близько півтора мільярда гривень. Цю інформацію озвучив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, – «державним бюджетом на наступний рік передбачено субвенцію на ремонті роботи доріг місцевого значення близько 400 мільйонів гривень. Вже зараз ми працюємо над проектами, які будуть реалізовані у 2019 році – розпочнеться ремонт двох мостів на напрямку Берислав-Мар’янське. Зараз за кошти обласного бюджету ми розробили проект капітального ремонту».
Службою автомобільних доріг у Херсонській області вже підготовлено проект плану на 2019-ий рік щодо реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг державного значення регіону. Документ наразі знаходиться на погодженні в Укравтодорі. Якщо все буде затверджено, то ремонт виконають на всі 100%.