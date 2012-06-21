На сьогодні доля Херсонщини в загальноукраїнських обсягах переробки винограду на виноматеріали становить близько 10%. Втім потенціал краю набагато більший. Херсонська область є одним з чотирьох регіонів України, які переробляють виноград на виноматеріали. Зараз тут працює вісім підприємств цієї галузі, загальною потужністю 2 300 тисяч декалітрів на рік, які виробляють та реалізують вина, коняки та виноматеріали. Як зазначає директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Олександр Паливода, «після втрати частини виноробних потужностей України в результаті анексії Криму, Херсонська область, як найбільш наближена за кліматичними умовами до півострова, може налагодити виробництво лінійки вин з сортів винограду, які раніше вирощувалися лише в Криму» сьогодні доля Херсонщини в загальноукраїнських обсягах переробки винограду на виноматеріали становить близько 10%. Втім потенціал краю набагато більший. Херсонська область є одним з чотирьох регіонів України, які переробляють виноград на виноматеріали. Зараз тут працює вісім підприємств цієї галузі, загальною потужністю 2 300 тисяч декалітрів на рік, які виробляють та реалізують вина, коняки та виноматеріали. Як зазначає директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Олександр Паливода, «після втрати частини виноробних потужностей України в результаті анексії Криму, Херсонська область, як найбільш наближена за кліматичними умовами до півострова, може налагодити виробництво лінійки вин з сортів винограду, які раніше вирощувалися лише в Криму». Розвитку виноробства Херсонщини, зокрема, сприятиме і зростаючий імідж області, як туристичного регіону, що дозволить розвинути такий напрям, як гастрономічний туризм. Отже згодом херсонські вина, як і херсонські кавуни та томати, стануть ще одним брендом та візитівкою області. Олександр Паливода підкреслив, що Постановою Кабміну спрощено процедуру ліцензування для малих виноробних підприємств. І це гарна новина для сільгоспвиробників Херсонщини, адже такий крок з боку Уряду має стимулювати розвиток виноробної галузі – за рахунок створення невеликих виноробних підприємств.
АПК