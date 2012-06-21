Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Херсонський державний аграрний університет навесні запускає проект з вирощування дубового трюфеля.
Як розповів ректор університету Юрій Кирилов, – «у нас є міцелій трюфеля дубового, який імплантується в кореневу систему дуба. І у нас також є дендропарк «Дубовий гай». Ось хочемо навесні зайнятися цим процесом імплантації. І через три роки будемо їсти вже дорогий гриб».
Крім цього, університет запускає ще два проекти – наукову пасіку і міні-перепелиних ферму. Створення таких навчальних проектів полягає в потребі університету мати свої бази для проходження практики студентам. Завдання перепелиної ферми полягає в дослідженні впливу різних комбікормів на зростання і якість м’яса птиці. Також університет планує відкрити курс з навчання фахівців з вирощування мідій і устриць в рамках спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура».