Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В одному із сільгоспгосподарств Каховського району Херсонської області провели вдалий експеримент з вирощування батату, який називають солодкою картоплею.
Три роки тому його посадковий матеріал привезли в невеликій кількості і почали потроху розмножувати в тепличних умовах. І ось цього року з’явилася перша в Україні бататова плантація на зрошенні – батат вже висадили у відкритий грунт. Овоч вирощуватимуть на площі 17 гектарів.
Аграрії планують отримати з гектара від 20 до 40 центнерів «африканської картоплі». Прогнози щодо врожайності ще дуже приблизні, тому що агрономічні прийоми з вирощування батату в південному регіоні певний час потрібно відпрацьовувати і вдосконалювати. У кінці вересня коренеплоди наберуть максимальну масу і в цей час планують їх збір.