Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У фермерському господарстві «Шафран Любимівський», що в селищі Любимівка на Херсонщині, в промислових масштабах вирощують шафран. Рослина вважається однією з найдорожчих прянощів, яка входить до типових компонентів арабської, іспанської та частково європейської кухонь.
Спочатку шафран у господарстві посадили на п’яти сотках землі, а за три роки розширили площу під ним до трьох гектарів. Виявилося, що шафран може давати врожай без поливу. Протягом вегетації рослина не уражується хворобами та не пошкоджується шкідниками, тому не обробляється хімічними засобами захисту. Протягом року маточна цибулина шафрану відмирає, а на її місці формуються до п’яти нових цибулин. Господарство «Шафран Любимівський» вирощує культуру на одному місці протягом трьох років, потім викопує цибулини для розширення власної посівної площі та на продаж. На ринку пряність ціниться дорого, за один кілограм сушеного шафрану можна отримати від півтори до 2,5 тисяч євро.