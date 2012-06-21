Херсонська обласна державна адміністрація звернулася до фахівців Інституту здоров’я рослин з проханням провести комплексне дослідження наслідків викидів заводу «Кримський Титан». Адже, як писав «УК», з кінця серпня жителі Херсонщини потерпають від наслідків викиду сірчистого ангідриду, що стався на підприємстві в Армянську. «Окрім токсичної дії на людське здоров’я, сірчистий ангідрид негативно впливає на екологію загалом. Кислотні дощі, які йдуть внаслідок такого забруднення, підкислюють ґрунт, що призводить до порушень життєдіяльності рослинного і тваринного світу», – пояснює Володимир Конограй, кандидат біологічних наук, начальник агробіологічної лабораторії Інституту здоров’я рослин. Упродовж триденної експедиції команда вчених Інституту спільно з представниками Держекоінспекції та департаменту екології Херсонської облдержадміністрації проводили забори проб та візуальну оцінку впливу забруднення на рослинність регіону. Усього було взято близько 50 зразків ґрунту у різних точках області – в селах Олександрівка, Преображенка, Першокостянтинівка, Григорівка, Нововолодимирівка та Іванівка, а також біля свердловини питної води на території Преображенського сільської ради. «Найсучасніше обладнання та провідні світові методики дозволяють нам у найкоротший термін визначати вміст забруднюючих речовин не лише в ґрунті, а й у воді, продуктах харчування, кормах, рослинності, – відзначає Володимир Конограй. – На основі отриманих даних ми розробляємо комплекс заходів для зменшення негативного впливу забруднень на довкілля».
ЕКОЛОГІЯ