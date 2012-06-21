Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У ході спеціальних заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів в Херсонській області вилучено фальсифіковані тютюнові вироби вітчизняних та імпортних виробників у кількості 38652 пачок вартістю понад один мільйон гривень.
Операцію провели за процесуального керівництва прокуратури області слідчими СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області спільно із працівниками оперативно-розшукового управління Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України в Херсонській області. На цей час проводяться необхідні слідчі дії та встановлюються канали постачання фальсифікованих тютюнових виробів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.