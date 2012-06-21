Нечесна гра з державою у піжмурки — так можна назвати схему ухиляння від оподаткування херсонського підприємства, яке займалося оптовою торгівлею паливом із постачальниками товарів і послуг. Суб’єкт господарювання укладав угоди на постачання товарів. Фактично він їх не постачав, а реквізити колег допомагали здійсненню транзитного руху коштів. Та тільки фірми-постачальники про те не знали. Це з’ясували аудитори фіскального відомства під час документальної позапланової виїзної перевірки з відпрацювання схемного податкового кредиту бізнесмена-оптовика за 2016 — 2017 роки. Постачальники-контрагенти спростували підписання будь-яких первинних документів, що були підставою для формування податкової звітності.
Отже, внесені до податкового кредиту суми ПДВ були безпідставними, а виписані податкові накладні не можна вважати належно оформленими документами податкової звітності.
Такі новації ведення обліку й порушення податкового законодавства коштували суб’єктові господарювання разом із фінансовими санкціями та донарахованими до сплати податками 805,3 тисячі гривень.
Усі зусилля платника щодо адміністративного оскарження рішення до Державної фіскальної служби України були марними. Вища фіскальна інстанція повністю погодила доводи своїх колег у регіоні щодо нестачі фактів придбання товарів, послуг і підтвердила суму нарахованого грошового зобов’язання. Скаргу херсонського суб’єкта господарювання визнано необґрунтованою, повідомила прес-служба Головного управління ДФС у Херсонській області.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»