В Херсонській області співробітники фіскальної служби та правоохоронних органів вилучили 84 тонни незаконно вирощеної тютюнової сировини орієнтовною вартістю 243,7 мільйона гривень. Незаконне виробництво і зберігання фальсифікованої тютюнової продукції виявлено співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі спільно із співробітниками Управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та спецпідрозділу УСБУ. Під час проведеного обшуку в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України, окрім тютюнової сировини вилучено 26 навісів для сушіння листя, чорнові записи та бухгалтерські документи. Ці докази підтверджують ведення обліку виробництва і реалізацію підакцизних товарів, доводять факти виплати заробітної плати найманим працівникам. Незаконне промислове вирощування різних видів тютюну було організовано в регіоні на сільськогосподарських угіддях колишньої ферми. Але власники цих угідь, які орендували земельні ділянки у громадян-фізичних осіб, справно звітували про спеціальне водокористування для зрошення іншої сільськогосподарської культури – сої. Не забували вони і про орендну плату, оплату праці, витрати на полив та обробку земельних ділянок. Вирощена та зібрана тютюнова сировина перероблялася на одній з ферм та готувалася до реалізації через інтернет на підпільні виробництва на території України для виготовлення сигарет відомих торгових марок. Наразі на вилучені товарно-матеріальні цінності накладено арешт. Слідство по даному факту триває.
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