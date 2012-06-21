Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонському державному університеті планують вивчати та розвивати підводну археологію. Про втілення задуму йшлося на зустрічі в університеті з членами дослідницько-освітнього проекту «Борисфен» та представниками Національного заповідника «Хортиця», на якій учасники обговорили можливість спільної участі ХДУ разом із вишами півдня України в проекті розвитку української підводної археології.
Це науковий і водночас освітній та виховний проект, адже відкриватиме нові сторінки історії часів козацтва на Херсонщині.
Представники «Борисфену» вже мають досягнення, – на Херсонщині знайшли два човни, що лежать у пониззі Дніпра. А саме, турецькі судна XVII століття, які пішли на дно через сутички з запорожцями. У разі реалізації проекту студенти зможуть долучитися до наукових досліджень, на їх основі писати курсові, магістерські та інші наукові роботи. Аби потрапити до експедиції студентам історико-юридичного факультету потрібно буде пройти декілька етапів конкурсу-відбору. Кращі зможуть спробувати свої сили в підводній археології, шукати нові артефакти, які розширять знання з історії рідного краю.