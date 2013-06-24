Попри постійні обстріли, близькість лінії фронту, ворожих дронових атак Херсонщина залишається надійним прихистком для людей, які вимушено тікали від війни чи потрапили у складні життєві обставини. Про це під час робочої поїздки до регіону сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“За дев’ять місяців цього року ми спрямували понад 970 млн грн на соціальну підтримку мешканців Херсонщини. Це — допомога переселенцям на проживання, підтримка малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, житлові субсидії, пільги на оплату комунальних послуг, допомога при народженні та усиновленні дітей, а також виплати на дітей із багатодітних родин.”, – сказав Денис Улютін.

Міністр зазначив, що в області зареєстровано близько 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Саме тому, нові ініціативи Міністерства для допомоги переміщеним особам будуть посиленням соціальної сфери регіону.

“Наразі реалізується субвенція у розмірі мільярд гривень для ремонту та облаштування місць тимчасового проживання українців, які тікають від війни. Також додаємо нові послуги для категорій ВПО, які не можуть самі про себе подбати чи потребують додаткового медичного догляду. Важливо, що на кожному етапі внутрішньо переміщені особи матимуть супровід соціального фахівця, який не лише визначить потреби, але і зможе вчасно їх скорегувати та допомогти з подальшим розміщенням”, – наголосив Міністр.

Окремо команда Міністерства відвідала центр евакуації ВПО, який розташований у безпосередній близькості до залізничної станції, щоб зробити шлях виїзду максимально швидким у випадку повітряних атак ворога.

Також у ході візиту делегація ознайомилась з пунктом тимчасового перебування, де наразі перебуває 51 людина, серед них 7 дітей та модульне містечко, яке з початку повномасштабних бойових дій прихистило 202 особи, з них 49 дітей, 18 осіб з інвалідністю.

Важливо також те, що у регіоні продовжує роботу шелтер для постраждалих від домашнього насильства. Станом на зараз у ньому знайшли захист четверо людей та двоє дітей.

Також Міністр разом із заступниками відвідали Херсонський центр життєстійкості. На сьогоднішній день Центром надано соціальні послуги 479 мешканцям міста Херсона та області, з них 23 дітям. Проведено 58 гурткових занять та тренінгів.