В Херсонській області правоохоронці викрили та припинили незаконний відбір та транспортування води в сторону окупованого Криму. Як повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим, – у кримінальному провадженні відносно ПрАТ «Кримський Титан» прокуратура спільно з СБУ провели обшуки за місцезнаходженням двох свердловин у Каланчацькому районі Херсонської області, які призначалися виключно для видобутку підземних вод та їх постачання на вказане підприємство. За результатами проведених обшуків було виявлено, що від однієї із свердловин пролягає прихований трубопровід через лінію розмежування з окупованою територією АР Крим у напрямку заводу ПрАТ «Кримський Титан». За допомоги труб здійснювалося приховане та необліковане постачання води. Можлива потужність виявленої врізки в одній з свердловин складає 250 кубометрів води на годину. У прокуратурі зазначили, що замаскована пластикова труба була прокладена до окупації Криму в 2014-му році. В ході проведення слідчих дій дане водопостачання було припинено. На даний момент триває слідство. Прокуратура АРК встановлює осіб, які можуть бути причетні до скоєння прихованого і неврахованого водопостачання в Крим.
ЗЛОЧИН