Шість парафій у Хмельницькій області перейшли з УПЦ Московського патріархату в Православну церкву України.
Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота) на сторінці у Facebook.
«Маємо велику Різдвяну радість прийняти братів і сестер з отцем духовним протоієреєм Віталієм Олійником з РПЦ до Хмельницької єпархії ПЦ України», - написав він.
Йдеться про православні громади сіл Теліжинці, Закружці, Пильки, Сухуженці, Чижівка і Присілки. Настоятелем у п'яти парафіях є протоієрей Віталій Олійник.