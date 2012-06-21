Управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області поповнилося трьома пересувними габаритно-ваговими комплексами для зважування транспортних засобів на дорозі. Їхню роботу на практиці та показовий огляд автомобілів продемонстрували у місті Кам’янці-Подільському за участі заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.
Одна з головних причин руйнування дорожнього покриття в Україні — рух вантажівок з понаднормативною вагою. Але крім ваги, отримані від Державної служби України з безпеки на транспорті комплекси перевірятимуть габаритні параметри автомобілів, вимірюватимуть режим праці водіїв. Для цього мобільні лабораторії забезпечено всім необхідним обладнанням. Зокрема, це ноутбуки, під’єднані до центрального сервера, пристрої для зчитування даних щодо часу перебування водіїв за кермом, даних ваги транспортного засобу і навантаження на одну вісь. Для зважування вантажного транспорту на дорогах у мікроавтобусах перевозитимуть розкладні траки.
За словами очільника управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Віталія Дзюби, Хмельниччина отримала вже п’ять таких пересувних комплексів, очікують ще один. Вартість спецавтомобіля — мільйон гривень. Загалом для України на поточний момент придбано 78 таких комплексів.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»