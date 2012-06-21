У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї відбувся круглий стіл, приурочений 370-й річниці однієї з найвизначніших перемог українського війська періоду Визвольної війни 1648-1654 років – Пилявецькій битві, яка відбулася на території сучасного Старосинявського району області. Козаки разом з татарами отримали блискучу перемогу над польсько-шляхетським військом. Битва під Пилявцями мала велике військове й політичне значення. На Волині та частині Поділля було ліквідовано владу польських панів, а для козацького війська відкрито шлях на Захід.
Науковці, громадські діячі, представники козацьких організацій області та влади у форматі круглого столу обговорили значущість цієї битви, поділилися результатами досліджень документів і пам’яток, напрацювали нові напрями вивчення історичної спадщини доби Визвольної війни та популяризації серед молоді інтересу до цієї тематики в контексті національно-патріотичного виховання.