Зазначене навчання триватиме з 8 по 19 жовтня на території Хмельницької (м. Староконстянтинів) та Вінницької (аеродром Гавришівка) областей.
Військовослужбовці Повітряних Сил виконуватимуть завдання, як у небі, так і на землі пліч-о-пліч із колегами з держав-членів НАТО, а саме: Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США.
Загалом у навчаннях беруть участь близько 700 військовослужбовців.
Керівник навчання від України – заступник командувача Повітряних Сил з авіації – начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Андрій Ярецький, від Сполучених Штатів Америки – заступник керівника навчань (керівник навчання) – командувач військово-повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія генерал-майор Клей Гаррісон.
Участь у навчанні беруть більше 10 одиниць винищувальної, транспортної авіації та БпЛА із трьох штатів – Каліфорнії, Міссурі та Іллінойса: літаки F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9.
Україна на правах господаря залучає до навчання найбільше техніки та особового складу. Поряд з американцями навчатимуться екіпажі чи не з усіх бригад тактичної авіації повітряних сил, окремі екіпажі військово-транспортної авіації підрозділи протиповітряної оборони та радіотехнічних військ.
Базовими військовими аеродромами для проведення багатонаціонального авіаційного навчання «Чисте небо – 2018» («Clear Sky – 2018») визначено аеродроми «Староконстянтинів» – на Хмельниччині та «Гавришівка» – на Вінниччині.
«Під час багатонаціонального навчання «Чисте небо – 2018» військові Повітряних Сил ЗС України у взаємодії зі своїми західними партнерами отримають цінний практичний досвід, навчаться працювати разом, планувати та управляти повітряними місіями, спільно виконувати завдання у складі сил НАТО, – наголосив керівник навчання від України генерал-майор Андрій Ярецький. – Під час навчань відбудеться близько 330 літаковильотів. «Чисте небо – 2018» це один із практичних кроків Повітряних Сил ЗС України на шляху наближення українського війська до стандартів НАТО, це демонстрація підтримання миру та стабільності в повітряному просторі України, підвищення рівня довіри та безпеки в регіоні», – констатував генерал-майор Андрій Ярецький.
У свою чергу генерал-майор Клей Гаррісон підкреслив, що багатонаціональне навчання «Чисте небо – 2018» – це яскравий приклад демонстрації ефективного військового співробітництва України з НАТО.
«Це партнерство, безумовно, усім піде користь. Є відчуття урочистості, адже українські та американські літаки разом розміщені на злітних смугах, усі мають можливість поспілкуватися, обмінятись досвідом. Цьому заходу передувала велика робота, і нарешті ми працюємо», – підкреслив наголосив генерал-майор Клей Гаррісон.
Довідково
Метою навчань є підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних задач у коаліційному середовищі, підвищення рівня взаємосумісності з повітряними силами США та інших країн-членів НАТО при ведені спільних повітряних операцій по забезпеченню захисту повітряного простору, ефективному спільному управлінню і контролю, пошуку і порятунку особового складу, аеромедичної евакуації та забезпеченню кіберзахисту.