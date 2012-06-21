Завдяки небайдужим і чуйним хмельничанам три сотні дітей отримали омріяні подарунки під ялинку. Про це повідомляють в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підводячи підсумки благодійної акції «Ялинка бажань». Її метою був збір подарунків для дітей з багатодітних, малозабезпечених, прийомних сімей, дітей, які виховуються одним з батьків, сімей учасників АТО, переселенців та дітей з особливими потребами. Розпочалася акція 16 грудня у торговельному центрі «Оазис» у місті Хмельницькому. Загалом на адресу обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надійшло близько 300 дитячих листів до Святого Миколая та Діда Мороза. Усі вони були прикріплені до новорічної ялинки у приміщенні супермаркету. Впродовж акції біля «Ялинки бажань» волонтери центру соціальних служб запрошували небайдужих громадян здійснити новорічну мрію дітей. Відвідувачі магазину придбали дитячих подарунків на суму понад 65 тисяч гривень. Це одяг, взуття, іграшки, солодощі, книги, санчата. Для занять спортом дітям придбали футбольні м’ячі, кросівки, боксерську грушу та рукавички, спортивні костюми. Тож завдяки щирості та доброті подолян кожна дитина, яка мріяла про дарунок, змогла його отримати. Дарунки працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді доставили в кожну родину.
ДОБРОЧИННІСТЬ