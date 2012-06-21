Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Цього року агроформування області зібрали 1 мільйон 785 тисяч тонн зерна ранніх зернових культур. Урожайність у середньому становить 52 центнера з гектару.
За інформацією департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, озимої пшениці намолочено понад 1,2 мільйони тонн зерна при урожайності 58,8 ц/га. Крім того, сільгосппідприємства області отримали з кожного гектара по 49 ц/га озимого жита, по 47 ц/га озимого ячменю, по 33 ц/га озимого ріпаку (валовий збір ріпаку на 40 тисяч тонн більший від минулого року, а врожайність вища на 1,5 ц/га).
В господарствах розпочали сівбу озимих культур, зокрема, ріпаку, жита та пшениці. Під урожай 2019 року планується посіяти 225,4 тисячі гектарів озимини, з них 209 тисяч гектарів озимої пшениці.