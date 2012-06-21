Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій вручив керівництву військової частини А1119, яка обслуговує 48 арсенал (де торік сталася надзвичайна ситуація), сертифікати на отримання автонавантажувача та подрібнювача гілок, які використовуватимуться для проведення комплексу робіт із розчистки території арсеналу. Вартість техніки становить майже 900 тисяч гривень.
Окрім того, цього року військовій частині виділено 1,6 мільйона гривень на проведення комплексу робіт з розчистки території та придбання необхідного обладнання. Також майже 700 тисяч спрямовуватимуться на ремонт її адміністративних будівель.
За інформацією командира військової частини А1119 Миколи Батюка, на сьогодні оновлено 90% зовнішньої огорожі арсеналу та на 55% –внутрішньої. Багато робіт виконано із переміщення військового майна, зокрема, з відкритих майданчиків в обсипні сховища.
«Події на 48 арсеналі позбавили багатьох вінничан ілюзій, що війна десь далеко. Виклики, які стоять перед українським народом сьогодні дуже великі, це час коли формується нове усвідомлення причетності кожного з нас до майбутнього нашої держави. Я хочу подякувати вам за вашу мужність і за ваше прагнення рухатись вперед. Ще немає року, але в ліквідації наслідків вибухів на Калинівському арсеналі вже багато зроблено і ще більше ми плануємо зробити. Хочу запевнити, що обласна державна адміністрація, при підтримці депутатського корпусу обласної ради, є вашими надійними партнерами», – зазначив Валерій коровій, звертаючись до військовослужбоців.
Керівник області анонсував формування в області системи територіальної оборони. Зокрема, формуватимуть бригаду територіальної оборони, яка буде зорієнтована на реальні виклики. Таким чином, передбачається запровадження комплексу заходів пов'язаних з протидиверсійною діяльністю, що включає координацію роботи із Службою безпеки, Нацгвардією, Національною поліцією, Міністерством оборони та органами місцевого самоврядування.