Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
«Чорні археологи», або, як ще їх ласкаво називають, «мисливці за скарбами», мало не поплатилися життям за свою діяльність, коли в лісі поблизу села Пекарі Канівського району на Черкащині почали копати біля виявленої металошукачами великої знахідки.
Вони сподівалися знайти великий скарб, а знайшли… міну. Лежала вона там іще з часів минулої війни. Ще б трохи, й нещастя не обминуло б копачів, зауважив речник ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко. На щастя, їм вистачило здорового глузду повідомити телефоном на «101». Сапери, які негайно прибули на місце, з великою обережністю поводилися з 320-міліметровою міною від німецького 6-ствольного реактивного міномета, яка дивом свого часу не вибухнула. Снаряд перебував у такому стані, що міг щосекунди спрацювати від найменшого руху. Тому піротехніки вирішили знищити його просто на місці, добре, що поблизу ні житлових приміщень, ні випадкових людей не було.
Ось так, цього разу щасливо для шукачів скарбів, закінчилася ця пригода. А могло б бути й навпаки. Отож ентузіастам подібних розвідок слід зробити відповідні висновки.