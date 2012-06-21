Бригади дезинфекторів у складі працівників Нацполіції, ДСНС та медицини працюють цілодобово.
Луганщина відгородилася від інших регіонів і тепер на ключових блокпостах, де область межує з сусідами, відкрито три карантинні контрольно-пропускні пункти. Вони створені для того, щоб, за необхідністю, здійснювати санітарну обробку транспортних засобів, які належать особам, у котрих будуть виявлені клінічні прояви інфекційного захворювання.
Карантині контрольно-пропускні пункти працюватимуть до особового розпорядження.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»