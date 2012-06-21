У святкові дні діти завжди чекають на диво, подарунки. Майже 160 хлопчиків і дівчаток з порушеннями опорно-рухового апарату навчаються в Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі. 30 з них пересуваються на інвалідних візках. Тож вони хочуть мати спеціально обладнаний автомобіль, щоб зручно доїжджати до місця спортивних змагань, фестивалів, інших позашкільних заходів. Аби дитяча мрія здійснилася, благодійний фонд «Єднання поколінь» і тернополянин Олег Нитка ініціювали доброчинну акцію «Казковий автомобіль».
Задум цього проєкту доброї волі полягає в тому, щоб за 100 гривень придбати диск «Казки та поезія Тернопільського краю», сфотографуватися з ним, розмістити світлину на сторінці у фейсбуці й передати естафету принаймні трьом друзям.
За словами заступника Тернопільського міського голови Леоніда Бицюри, на диску записали твори шістьох місцевих письменників. Цікавинка в тому, що казки й вірші озвучували 30 учнів обласного навчально-реабілітаційного центру, тож діти й свою працю вклали у цю добру справу.
Диск «Казки та поезія Тернопільського краю» активно випускають. Адже на «казковий автомобіль» треба зібрати майже пів мільйона гривень. За десять днів до втілення цього доброчинного проєкту долучилися понад 500 осіб і вдалося зібрати 95 тисяч гривень. Кошти можна переказувати на відповідну картку ПриватБанку, тож багато людей доброї волі скористалися нагодою.
Учасниками акції стали й підприємства, які придбали для своїх працівників десятки таких дисків. Долучитися до придбання автомобіля з підйомником для дітей, які пересуваються на інвалідних візках, можуть і українці, що працюють за межами рідної країни.