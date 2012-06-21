Європейська комісія налічує 41% жінок, які займають керівні посади. За даними брюссельської влади, за п'ять років їх кількість збільшилася більш ніж на третину.
Це відноситься до середнього і вищого керівництва в адміністрації з близько 32 000 співробітників. До них відносяться, наприклад, керівники департаментів, генеральні директори або їх заступники. Глава комісії Жан-Клод Юнкер сказав, що пишається тим, що його мета в 40% до 2019 року була фактично досягнута. Рівність є однією з фундаментальних цінностей Європейського Союзу.
Термін Юнкера закінчується 1 листопада. Потім посаду глави Європейської комісії обійматиме Урсула фон дер Ляєн. Вона вже оголосила, що має намір і далі просувати рівну кількість керівних посад у своєму кабінеті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»