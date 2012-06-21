Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Майже 13 тонн відходів зібрано на території заповідної території Миколаївської області, – Кінбурнській косі. Акцію провели громадські активісти за ініціативи Національного природного парку «Білобережжя Святослава» та при підтримці підприємства «Миколаївкомунтранс». Подібні заходи протягом останніх десяти років відбуваються кожної осені. Натомість вперше відбулося роздільне збирання сміття.
Як зазначив співробітник парку Микола Грубий, – «на території Кінбурнської коси розташовано шість рекреаційних пунктів, в яких з початку сезону встановлені контейнери для роздільного збору сміття – пластику, скла та органіки. Органіку ми вивозимо раз в тиждень, а ось інші відходи за весь сезон ми збираємо і сортуємо. Наразі зібрали близько 150 мішків скла та пластика». Найскладнішим є процес доставки сміття, органічні відходи везуть за 200 кілометрів по пісках до міста Гола Пристань Херсонської області. А скло та пластик доставлять на переробку до Одеси.