Спеціалісти Національного природного парку «Білобережжя Святослава» нарахували перших шість рожевих пеліканів, які вже повернулися із зимівлі. Торік диво-птахи прилетіли з Південної Африки набагато пізніше — 24 березня.
Пелікани — один з найстародавніших видів птахів. Вони оселилися на Кінбурнській косі на території сучасної Миколаївщини і здавна стали визитівкою півострова. В Україні рожевого пелікана вписано до Червоної книги як вид, що зникає. Серед основних загроз для виду дослідники називають: переслідування людиною, зменшення площі оселищ та запасів корму внаслідок регулювання стоку води, використання великої кількості прісної води на зрошення та періодичні природні коливання заводненості територій. Пеліканам комфортно на внутрішніх прогрітих мілководдях коси, на береговій лінії Дніпро-Бузького лиману і в дельті Ягорлицької затоки.
Науковці називають Кінбурнську косу «пташиним царством», адже через півострів пролітають у сезон кілька мільйонів птахів. Близько пів мільйона їх залишаються зимувати на Кінбурнській косі. Понад 300 видів пернатих оселяються тут улітку, серед них дрізд, лебідь, орлан-білохвіст, фазан, чаплі різних видів, сірий журавель та інші.