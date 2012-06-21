Нинішнього року понад 160 об’єктів Києва облаштують сучасними світлодіодними LED-світильниками.
– Уже встановлено 1043 сучасні LED-світильники на вулицях Генерала Алмазова, Петра Сагайдачного, Олени Теліги та на бульварі Лесі Українки, – сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов. – Ми переконалися, що таке освітлення не тільки яскравіше та ефективніше, але й дає змогу економити понад 30% електроенергії. Тому в наших планах встановити його на понад 160 нових об’єктах – у 5 парках, на 40 прибудинкових територіях і 119 вулицях, проспектах, площах та мостах столиці.
Сергій Симонов повідомив про наміри міської влади подбати про вулицю Центральну на Осокорках, де взагалі ніколи не було освітлення. У рамках Громадськогопроекту виділено майже мільйон гривень на таке проектування. Також подано бюджетний запит до Київради щодо виділення додаткових коштів на самі роботи з облаштування освітлення.