30 січня 2018 року на станції метро «Кловська» розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора № 2. Роботи триватимуть до 18 квітня 2018 року.
Також в КП «Київський метрополітен» нагадали, що торік відремонтовано 7 ескалаторів, а загалом у метрополітені їх 122.
Нагадаємо, що один з ескалаторів у бік виходу на вулицю Городецького на станції метро «Хрещатик» не працюватиме до 29 березня.
Пасажирів попереджають, що у години пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження на решту ескалаторів.