На базі Сумської кінної дитячо-юнацької спортивної школи відбулися змагання на Кубок Сумської області з кінного спорту, в яких узяли участь 110 пар.
Основні види суперництва — виїзд та конкур, під час яких юні кіннотники продемонстрували не тільки майстерність, а й артистизм, витончену естетику. А чудовим доповненням до кінного дійства став костюмований конкур, де панували вишукані одяг, музика, грація.
Переможці та учасники отримали кубки, призи, грамоти, подарунки, про які заздалегідь потурбувалися спонсори змагань.
За словами голови Сумської обласної ради Володимира Токаря, особливо приємно, що змагання пройшли на базі комунального підприємства — кінної школи, подібних до якої в Україні одиниці. Нині тут 130 учнів, а загалом школа має давні чемпіонські традиції.
Як сказали директор школи депутат Сумської обласної ради Олександр Стрельченко та голова обласної організації Національного олімпійського комітету біатлоністка Олена Петрова, обласна влада піклується про заклад і його вихованців. Завдяки цьому молодь має всі умови й можливості для повноцінних занять кінним спортом, який справедливо вважають одним із найкрасивіших і граційних видів змагань.