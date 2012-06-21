Незвичне затримання сталося в Мукачівському прикордонному загоні, що на Закарпатті. За три десятки метрів від українсько-румунського кордону в руки прикордонників потрапили … шість кітних овець. Про це стало відомо з повідомлення Романа Мендришори, жителя села Ділове на Рахівщині. Звернувшись до одного з місцевих засобів масової інформації, він заявив: прикордонники не віддають овець, які йому належать, уже тиждень.
За словами ймовірного власника, вівці паслися під наглядом пастухів, але після того, як ті відійшли, безслідно щезли. А наступного дня з’явилися в місцевому відділі Мукачівського прикордонного загону.
Отримати своїх овець Роман Мендришора не може, оскільки для цього слід пред’явити документи на право власності, а їх у селянина немає. Він хвилюється за стан тварин. А ще, каже, їх можуть утилізувати шляхом спалення.
Прикордонники, які виявили овець у горах пізно ввечері ще 23 грудня, зігнали їх у долину й сумніваються, хто власник. За їхніми словами, сліди вказують на те, що тварини прийшли з Румунії.
Про затримання овець знають і в Держспоживслужбі. Звідти повідомили: питання вивчають і належно реагуватимуть.
Охоронці кордону заявили, що передадуть тварин працівникам митної служби. Хай там з’ясовують, хто господар, і вирішують усі питання згідно з чинними вимогами. Відомо, що питання утримання тварин, яких затримано на кордоні, в нашій країні законодавство не внормовує.
Однак прикордонники радять не хвилюватися, бо «тварини нагодовані й у теплі».