Невтішними стали окремі підсумки діяльності за минулий рік контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі: перетинаючи лінію розмежування, померли 27 осіб. Насамперед ідеться про людей похилого віку, яким у критичний момент вчасно не встигли надати медичну допомогу, оскільки на КПВВ бригади екстреної медичної допомоги не чергують.
Саме на цю важливу проблему вкотре звернув увагу представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. «Упевнений, що постійна присутність бригад екстреної медичної допомоги на всіх КПВВ дасть змогу оперативніше й ефективніше надавати допомогу людям», — зазначає він.
Необхідність чергування медиків на лінії перетину підтверджують і такі цифри: торік бригади швидкої допомоги здійснили 290 виїздів на КПВВ Донбасу й надали відповідну допомогу понад 300 людям. Тому Павло Лисянський укотре звернувся до голів Донецької й Луганської обласних державних адміністрацій із проханням-пропозицією розглянути можливість забезпечення постійної присутності медиків на КПВВ прифронтового краю.