На Рівненському полігоні завершилася підготовка українських військових інструкторів, що тривала впродовж місяця за участю колег із Великої Британії. І ось результат: усі військовослужбовці отримали сертифікати міжнародного зразка. Їх вручив командир підрозділу Збройних сил Великої Британії майор Саймон Лукас, відзначивши належну організацію, високу дисципліну та вмотивованість українців. І не лише чоловіків: і в британській, і в українській командах зберегли гендерний баланс. Тож і жінки-інструктори виконали програму й досягли високих результатів. Отже, ми стали ще на крок ближчими до стандартів НАТО.
Британці також відзначили оновлення навчально-матеріальної бази Рівненського полігону. І зауважили, що їм є чого повчитися в українських колег. Звання кращого інструктора курсу та подарунок отримав капітан Збройних сил України Юрій Шанов.
для «Урядового кур’єра»