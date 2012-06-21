У Альпах є надзвичайно веселе передріздвяне свято, коли 2600 Сантів збираються весело провести час і досхочу покататися на лижах.
Щорічний збір Святих Миколаїв і Сант означає відкриття лижного сезону на курорті Верб'є в Швейцарії.
Цьогорічна подія зібрала на свято 2656 чоловіків, жінок та дітей, одягнених на цю подію у вбрання Санти, встановивши, таким чином рекорд.
Тепер на четвертому році зустріч Сантів стала дуже популярною. Курорт пропонує безкоштовний пропуск кожному гірськолижнику, який приходить у червоному костюмі і ковпаку на голові.
«До народження Христа ще кілька тижнів, але Різдво прийшло сьогодні до швейцарських Альп – тисячі Санта-Клаусів і Святих Миколаїв відкрили туристичний і лижний сезон на курорті Верб'є», – кажуть організатори свята.
Минулого року тут зібралося трохи більше 1200 чоловік. Нинішній зібрав більше учасників.