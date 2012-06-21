Уже традиційно на Миколая рівненські школярі влаштовують на центральному майдані міста благодійний ярмарок. Тут вони пропонують усім охочим ексклюзивні й порівняно недорогі речі, виготовлені власними руками або з допомогою батьків.
Не став винятком і цей рік: тут вам і печиво, зокрема імбирне, і ялинкові прикраси, й символ прийдешнього року — симпатична і добра біла мишка. Власну експозицію має кожна школа.
Рівняни залюбки поспішають сюди й не шкодують коштів за такий креатив. Знають, що їх спрямують на лікування дітлахів. Цього року зібрали рекордну суму — 310 тисяч 489 гривень.
Заступник Рівненського міського голови Галина Кульчинська у фейсбуці подякувала небайдужим рівнянам за милосердя й зазначила: «Як ви думаєте, на кого чекала на ярмарку ця чудова мишка, символ 2020 року, та ще й в українській хустці? Звісно ж, її придбала я, а до неї ще й імбирну хатинку. Школярі самі розділили гроші залежно від складності діагнозу Софійки Соловей, Михайлика Бондаренка, Анастасії Андрощук, Володимира Дворянського та Олексія Савчука». Мама Анастасії Андрощук побажала успіхів усім, хто робить добро. Швидкого одужання юним рівнянам!