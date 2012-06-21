Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Із загальної кількості виконавчих документів щодо стягнення заборгованості з аліментів 223 – це матері-боржниці, які не сплачують аліменти на утримання власних дітей. Тобто приблизно 2%.
Як повідомляють в Головному управлінні юстиції у Луганській області, в області активно використовуються ті новітні заборони, які на цих боржників можуть бути застосовані: позбавлення права керування автомобілем, позбавлення використання зброї, позбавлення виїзду за кордон.
111 боржників притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт. З тих коштів, які батьки-боржники заробили вдалося стягнути на користь діточок уже 338 тисяч гривень. Загалом з початку нинішнього року на користь дітей області вдалося стягнути 88 мільйонів гривень аліментів.