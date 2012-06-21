Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Учителі готові до того, аби впроваджувати освітню реформу. Але в області гостро не вистачає кадрів педагогічних працівників. Бракує вчителів фізики, інформатики, англійської мови і, навіть вчителів початкових класів, про це розповів директор обласного департаменту освіти і науки Юрій Стецюк.
«Школа сьогодні змінилася. Тепер крейда та ганчірка йдуть у минуле – за 45 хвилин уроку вчитель має дати сучасним дітям стільки знань, що старою дошкою тут не обійтися. А наші вчителі поставили собі за мету давати учням саме якісну та сучасну освіту», – підкреслив Юрій Стецюк.
Подолання кадрової проблеми в області бачать перш за все через створення опорних шкіл. Тим більш, що об'єднані територіальні громади реально зацікавлені у тому, аби мати у себе на території сучасний та потужний навчальний заклад. До того ж, найближчим часом департаментом освіти буде проведено спеціальний моніторинг про потреби у спеціалістах у містах та районах. Наразі тут аналізують тенденції та перспективи найближчих років. Особливі надії покладаються на співпрацю із евакуйованим з Луганська національним університетом імені Тараса Шевченка та Лисичанським педагогічним коледжем щодо подолання кадрової проблеми. Серйозна розмова на цю тему запланована як одне з питань, які розглядатимуться на засіданні ради ректорів, що має відбутися у середині вересня.