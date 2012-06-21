Про це під час зустрічі з активом місцевих об’єднань учасників АТО щодо вирішення актуальних соціальних проблем заявив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.
«Ми вирішили створити цей центр згідно із домовленостями, досягнутими на попередніх зустрічах. Проблемами учасників АТО та ООС опікуватиметься сектор, який запрацює у структурі Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації», – повідомив він.
Зокрема, головний спеціаліст Східного міжрегіонального відділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Валерій Нагорняк та інші учасники зустрічі озвучили декілька звернень стосовно соціальної підтримки ветеранів, зокрема, пільг на проїзд в громадському транспорті, медичного обслуговування, організації взаємодії відповідних громадських організацій з райдержадміністраціями та з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, діяльності Центру відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни у Рубіжному.
По кожному з них прийняті рішення або надані відповідні доручення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»