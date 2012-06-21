Загибель посівів через торнадо в питомій вазі зернових та зернобобових культур — до 7%. Від негоди, яка вирувала на Луганщині у ніч проти 30 травня, постраждали одразу три райони області. За попередніми даними обласного департаменту агропромислового розвитку, в області знищено посівів озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю на площі близько 14 тисяч гектарів.
Щоб зрозуміти масштаби біди, достатньо почитати у Фейсбуці повідомлення фермерки із села Колядівка Новоайдарського району Валентини Бондар: «З 1 тисячі гектарів СТОВ «Скай» знищено усі посіви пшениці, соняшнику та кукурудзи».
За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Сергія Хлякіна, в області буде розроблено механізм допомоги фермерам, які зазнали збитків через буревій. Але громадською організацією «Асоціація фермерів та приватних землевласників Луганської області» задля подолання наслідків негоди уже створено благодійний фонд та кризовий штаб.
«Ті люди, які будуть згодні на допомогу, її отримають. Ми надамо фахові консультації, доступ до фінансових ресурсів. У нас створений кооператив «Схід» при Асоціації, штаб, який буде займатися координацією цієї допомоги, реєструється благодійний фонд «Аграрії Луганщини», щоб сконсолідувати зусилля. Наповнювати цей фонд будуть самі аграрії», — каже голова асоціації Сергій Ковальов.
Проблему аграрії вбачають у тому, що держава не виступає гарантом виплати страхових премій, адже наразі немає державних страхових кампаній.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»