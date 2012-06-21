На Луганщину завітали гості з Чернігівської області — активісти, волонтери, керівники і депутати місцевих рад, яких «очолює» відомий у всьому світі кобзар-лірник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, народний артист України Василь Нечепа. В межах цієї спільної ініціативи Командування Сухопутних військ ЗС України та органів місцевого самоврядування Чернігівщини відбулися численні концерти Василя Нечепи у Сєверодонецьку, Лисичанську, Новодружеську. На кожному концерті — аншлаг і глядацький успіх. А творчому колективу Сєверодонецького коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва делегація з Чернігівщини ще й зробила безцінний подарунок — справжню бандуру.
Як повідомляє прес-група ОТУ «Північ», Василь Нечепа також дав незапланований імпровізований концерт безпосередньо на позиціях однієї з гірсько-штурмових бригад Сухопутних військ ЗС України та виступив у фронтових Трьохізбенці й Кримському перед місцевими жителями та бійцями, що тримають оборону на цих рубежах.
«Це було вперше, коли народний артист України виступав перед бійцями в окопах», — зазначив начальник групи цивільно-військового співробітництва Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Руслан Мирошниченко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»