Завтра 18 червня в області відбудеться перша урочиста відправка «після карантинних» призовників. «Усі вони будуть відправлені до навчальних центрів. Після отримання облікових військових спеціальностей потраплять до військових частин для продовження строкової служби. Зміст призову на військову службу — це не залучення до виконання завдань у зоні операції Об'єднаних сил, а для того, аби збільшити навчені ресурси нашої країни особовим складом, які мають військову спеціальність та готові до захисту нашої Батьківщини», — підкреслює заступник військового комісару Луганського обласного військового комісаріату Олексій Сіроштан.
За його словами, перед відправкою усім було проведено ПЛР-тестування на короновірус. Тобто виконано усі протиепідемічні заходи, аби не спричинити збільшення заражених в армії. Та й після прибуття до навчального центру «Десна», за розпорядженням начальника Генерального штабу ЗСУ спершу пройдуть 14-денну обсервацію, потім приступлять до виконання функціональних завдань згідно своїх обов'язків.
Кількість призовників, які будуть відправлені до військових частин з Луганської області, 290 чоловік. Призовний ресурс, що залишився в області, найменший в Україні — лише 13 тисяч громадян у віці від 18 до 27 років, які стоять на обліку у військових комісаріатах області. Ситуацію в області погіршує та обставина, що чоловіки їдуть за межі області у пошуках роботи та заробітків, і потім такі люди стають на облік в інших регіонах.
«На Луганщині для мешканців області дуже привабливою виявляється альтернатива строковій військовій службі — служба за контрактом. За цими показниками наша область займає лідируючі місця по Україні в цілому. Кожен місяць в середньому по сто чоловік (протягом року — до 2 тисяч осіб) йдуть служити за контрактом. Серед них як люди без навичок служби, так і військовослужбовці, котрі стояли на обліку вже після проходження служби, багато таких, які вже неодноразово укладають контракт. Тобто маємо позитивний дух військовослужбовців! Може, так у нас саме тому, що наша Луганщина вже шість років відчуває тягар бойових дій, тому наші громадяни частіш йдуть служити за контрактом ніж будь-де», — каже Олексій Сіроштан.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»